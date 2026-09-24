Alaba show, dalla sedia Real all’Udinese: ecco il nuovo leader di Runjaic

Un colpo decisamente a sorpresa, quello di David Alaba all’Udinese. Dopo una carriera costellata di successi fra Bayern Monaco e Real Madrid, il difensore austriaco ha scelto il club dei Pozzo per provare a divertirsi ancora su un rettangolo verde, dopo stagioni decisamente travagliate. Una carriera fenomenale la sua che vede in bacheca dieci campionati tedeschi, due spagnoli e quattro Champions League, oltre a quattro Mondiali per club e quindici fra coppe e supercoppe nazionali.

Il nuovo capitolo di Alaba Ora per lui una squadra di provincia, dove mettere esperienza e qualità al servizio dei compagni e contribuire a sistemare un assetto difensivo apparso, in questo avvio di campionato, particolarmente in difficoltà. Un nuovo capitolo impensabile fino a poco tempo fa, quando il suo percorso calcistico ha preso una piega inattesa nel dicembre 2023, con la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.