Alaba show, dalla sedia Real all’Udinese: ecco il nuovo leader di Runjaic
Un colpo decisamente a sorpresa, quello di David Alaba all’Udinese. Dopo una carriera costellata di successi fra Bayern Monaco e Real Madrid, il difensore austriaco ha scelto il club dei Pozzo per provare a divertirsi ancora su un rettangolo verde, dopo stagioni decisamente travagliate. Una carriera fenomenale la sua che vede in bacheca dieci campionati tedeschi, due spagnoli e quattro Champions League, oltre a quattro Mondiali per club e quindici fra coppe e supercoppe nazionali.
Il nuovo capitolo di Alaba
Ora per lui una squadra di provincia, dove mettere esperienza e qualità al servizio dei compagni e contribuire a sistemare un assetto difensivo apparso, in questo avvio di campionato, particolarmente in difficoltà. Un nuovo capitolo impensabile fino a poco tempo fa, quando il suo percorso calcistico ha preso una piega inattesa nel dicembre 2023, con la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.
Da allora tutto è cambiato, con il rientro arrivato a più di un anno di distanza e ulteriori guai fisici, dal problema al menisco dello stesso ginocchio nel 2025 ai due infortuni al polpaccio nell’ultima stagione, che hanno accompagnato l’epilogo della sua avventura con i blancos dopo 131 presenze in cinque campionati.
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