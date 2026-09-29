Zaniolo si ferma di nuovo, Udinese nei guai: ecco quanto starà fuori

Nuovo stop per Nicolò Zaniolo , rientrato infortunato dall'impegno con la nazionale italiana. Il centrocampista offensivo dell' Udinese "ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra - si legge in una nota del club friulano -. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo a Udine e sarà a disposizione nel giro di 3/4 settimane".

Anche Gueye fermo ai box

La società bianconera dovrà fare a meno anche di Idrissa Gueye, che nel corso dell’amichevole contro il Pogon "ha riportato una distorsione alla caviglia. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente". Nel test contro la formazione polacca, andato in scena sabato scorso, i friulani non sono andati oltre il punteggio di 1-1. Proprio Gueye ha portato in vantaggio la formazioni di Runjaic, raggiunta poi da Biegański cinque minuti dopo.