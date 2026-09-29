Zaniolo si ferma di nuovo, Udinese nei guai: ecco quanto starà fuori
Nuovo stop per Nicolò Zaniolo, rientrato infortunato dall'impegno con la nazionale italiana. Il centrocampista offensivo dell'Udinese "ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra - si legge in una nota del club friulano -. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo a Udine e sarà a disposizione nel giro di 3/4 settimane".
Anche Gueye fermo ai box
La società bianconera dovrà fare a meno anche di Idrissa Gueye, che nel corso dell’amichevole contro il Pogon "ha riportato una distorsione alla caviglia. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente". Nel test contro la formazione polacca, andato in scena sabato scorso, i friulani non sono andati oltre il punteggio di 1-1. Proprio Gueye ha portato in vantaggio la formazioni di Runjaic, raggiunta poi da Biegański cinque minuti dopo.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS