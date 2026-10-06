Alaba si presenta: "Altre di Serie A e non solo su di me. Perché ho scelto l'Udinese"

"Grazie a tutti per questa opportunità, per questo caloroso benvenuto. In questi ultimi giorni mi avete fatto sentire molto velocemente a casa. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura". Queste le prime parole di David Alaba, ex Real e Bayern Monaco che vestirà la maglia dell'Udinese e che è stato presentato oggi alla stampa. "Sono qui perché ho parlato con l'allenatore, che mi ha parlato del progetto che c'è qui. Mi sono preso del tempo per prendere questa decisione e mi sono convinto che questo era il percorso corretto per me, il giusto passo per la mia carriera", le parole del 34enne austriaco.

Alaba: "Fisicamente sto bene, sono pronto per giocare" "Ho parlato con tanti amici in Italia, come Modric, Ribery e Arnautovic. Mi sono confrontato con loro e mi hanno presentato al meglio questo campionato", ha spiegato il 34enne difensore austriaco. Il calciatore si è espresso anche sul ruolo e sulla sua condizione fisica, dopo stagioni decisamente complicate: "Fisicamente mi sento bene, sono pronto per giocare. Ho iniziato subito gli allenamenti con la squadra, abbiamo lavorato molto. Abbiamo ancora tempo fino alla prossima gara di lunedì. Sceglierà il mister anche in confronto con il personale medico. Per quanto riguarda il ruolo nelle ultime settimane ho parlato tanto con l'allenatore. Negli ultimi anni ho giocato molto come difensore centrale, è la posizione in cui posso giocare meglio, ma posso giocare anche in altre posizioni. Sono un giocatore flessibile". Lo spogliatoio di Udine è sicuramente diverso rispetto a quello di Real e Bayern, con calciatori non ancora campioni, ma che sono in costante crescita. Per Alaba quindi la richiesta anche di fare da fratello maggiore, ma soprattutto di mettere a disposizione le sue doti da leader.