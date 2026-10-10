Runjaic vuole di più da Vojvoda. E Gomez è un caso  

Quattro stagioni e mezzo non si dimenticano facilmente, fra l'altro nel pieno della carriera, con la prima maglia sudata in Italia. Per Mërgim Vojvoda Torino ha rappresentato un punto di svolta importante nel suo percorso calcistico, con 135 presenze, 3 reti e 15 assist che l'hanno reso uno fra gli esterni più interessanti del campionato. La chiamata di Fabregas ha confermato questa teoria, con 11 presenze nella seconda metà del campionato 2024-’25 e 30 nell'anno dello straordinario traguardo Champions conquistato dal Como. Lunedì, il 31enne kosovaro proverà a essere protagonista per fare un dispetto ai suoi ex compagni, cercando di migliorare un inizio di stagione con buone luci ma anche qualche ombra, soprattutto in fase difensiva, nelle gare contro Lazio e Inter. Spera in un ruolo da protagonista anche Alaba, che sta continuando il suo ambientamento in terra friulana, dimostrando fin da subito la voglia di dare il suo contributo nella sua nuova avventura. Il difensore in queste giornate è stato provato come centrale e come braccetto di sinistra nella collaudata difesa a tre. Mancano ancora diversi allenamenti prima della partenza verso Torino, ma quello che è certo è che l’ex Real e Bayern voglia provare a debuttare proprio sotto la Mole, in una città che l’avrebbe certamente voluto in passato, sponda Juve.