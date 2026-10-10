Runjaic vuole di più da Vojvoda. E Gomez è un caso
Quattro stagioni e mezzo non si dimenticano facilmente, fra l'altro nel pieno della carriera, con la prima maglia sudata in Italia. Per Mërgim Vojvoda Torino ha rappresentato un punto di svolta importante nel suo percorso calcistico, con 135 presenze, 3 reti e 15 assist che l'hanno reso uno fra gli esterni più interessanti del campionato. La chiamata di Fabregas ha confermato questa teoria, con 11 presenze nella seconda metà del campionato 2024-’25 e 30 nell'anno dello straordinario traguardo Champions conquistato dal Como. Lunedì, il 31enne kosovaro proverà a essere protagonista per fare un dispetto ai suoi ex compagni, cercando di migliorare un inizio di stagione con buone luci ma anche qualche ombra, soprattutto in fase difensiva, nelle gare contro Lazio e Inter. Spera in un ruolo da protagonista anche Alaba, che sta continuando il suo ambientamento in terra friulana, dimostrando fin da subito la voglia di dare il suo contributo nella sua nuova avventura. Il difensore in queste giornate è stato provato come centrale e come braccetto di sinistra nella collaudata difesa a tre. Mancano ancora diversi allenamenti prima della partenza verso Torino, ma quello che è certo è che l’ex Real e Bayern voglia provare a debuttare proprio sotto la Mole, in una città che l’avrebbe certamente voluto in passato, sponda Juve.
Le scelte di Runjaic
Con il rientro di Solet e quello di Palma il reparto arretrato è al gran completo, considerando anche le disponibilità di Abankwah, Kabasele e Bertola. Sei uomini per tre posti, quindi. Non è detto che il nuovo arrivato parta dall’inizio, ma è probabile che possa giocare nel corso dei 90 minuti. A fare da staffetta con lui potrebbe esserci uno fra Abankwah e Palma, giovani su cui Runjaic punta molto. In mediana, nel ballottaggio fra i centrali per prendere il posto di Piotrowski, che punta al rientro nel match casalingo di domenica 18 contro il Lecce, salgono le quotazioni di Zarraga, che conquista terreno su Lovric e Miller. Nella trequarti per sostituire Zaniolo scalpitano Jovanovic e Chakvetadze, che sperano di sorpassare nelle gerarchie Unai Gomez, apparso finora un po’ spento. Sarà per colpa dell’ambientamento? Probabile, ma il basco finora non è riuscito a mettere in mostra le sue qualità, arrivando spesso in ritardo alla conclusione e nei contrasti utili a rendere pericolose le sortite offensive friulane.
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