Tonfo Udinese! Quinto ko consecutivo, il Lecce ne fa tre: parte la contestazione
Sprofondo Udinese, gioia Lecce. I pugliesi dominano il lunch match del Bluenergy Stadium valido per la settima giornata di Serie A con un netto 3-0 che condanna i friulani alla quinta sconfitta consecutiva, il che mette ulteriormente in discussione la panchina già traballante di Kosta Runjaic.
Il Lecce dilaga a Udine
La squadra di Di Francesco, che con questo successo sale a quota 9 punti in classifica, ipoteca la vittoria nel primo tempo con i gol di Gaspar all'11' e di Ndri al 33', nella ripresa Siebert al 41' chiude i conti in contropiede con un elegante tocco d'esterno. Per l'Udinese annullato per fuorigioco un gol a Piotrowki sul punteggio di 2-0 al 14' della ripresa che avrebbe potuto riaprire i giochi. I bianconeri restano così fermi a 4 punti, in zona retrocessione. Un pareggio alla prima giornata, una vittoria alla seconda e poi tutte sconfitte: Runjaic è a forte rischio.
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