© LAPRESSE

Tonfo Udinese! Quinto ko consecutivo, il Lecce ne fa tre: parte la contestazione

I salentini vincono 3-0 e mettono nei guai Runjaic, che non vince dalla seconda giornata e ora rischia
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 18.10.2026, 14:39

2 min

Serie AUdineseLecce
UdineseUdinese Tutte le notizie sulla squadra

Sprofondo Udinese, gioia Lecce. I pugliesi dominano il lunch match del Bluenergy Stadium valido per la settima giornata di Serie A con un netto 3-0 che condanna i friulani alla quinta sconfitta consecutiva, il che mette ulteriormente in discussione la panchina già traballante di Kosta Runjaic.

Il Lecce dilaga a Udine

La squadra di Di Francesco, che con questo successo sale a quota 9 punti in classifica, ipoteca la vittoria nel primo tempo con i gol di Gaspar all'11' e di Ndri al 33', nella ripresa Siebert al 41' chiude i conti in contropiede con un elegante tocco d'esterno. Per l'Udinese annullato per fuorigioco un gol a Piotrowki sul punteggio di 2-0 al 14' della ripresa che avrebbe potuto riaprire i giochi. I bianconeri restano così fermi a 4 punti, in zona retrocessione. Un pareggio alla prima giornata, una vittoria alla seconda e poi tutte sconfitte: Runjaic è a forte rischio.

Tutte le news
Udinese

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS