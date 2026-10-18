Tonfo Udinese! Quinto ko consecutivo, il Lecce ne fa tre: parte la contestazione

Il Lecce dilaga a Udine

La squadra di Di Francesco, che con questo successo sale a quota 9 punti in classifica, ipoteca la vittoria nel primo tempo con i gol di Gaspar all'11' e di Ndri al 33', nella ripresa Siebert al 41' chiude i conti in contropiede con un elegante tocco d'esterno. Per l'Udinese annullato per fuorigioco un gol a Piotrowki sul punteggio di 2-0 al 14' della ripresa che avrebbe potuto riaprire i giochi. I bianconeri restano così fermi a 4 punti, in zona retrocessione. Un pareggio alla prima giornata, una vittoria alla seconda e poi tutte sconfitte: Runjaic è a forte rischio.