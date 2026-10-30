Udinese-Roma: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

L’Udinese di Runjaic ha iniziato nel peggiore dei modi la stagione, raccogliendo in nove giornate addirittura sei sconfitte. Dopo un avvio ottimale che ha visto i friulani pareggiare contro il Como alla prima giornata e vincere in casa del Monza alla seconda, è arrivata la serie di sconfitte che vede l’Udinese a 5 punti in classifica. All’ultima giornata è arrivato il pari contro il Parma grazie al rigore parato da Okoye. Al Bluenergy Stadium arriva la Roma di Gasperini, reduce dalla vittoria nel finale contro il Cagliari per 4-2. Giallorossi a caccia di altri tre punti per proseguire la rincorsa alla Lazio. Si preannuncia una gara intricata ad Udine.