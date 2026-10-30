Udinese-Roma: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Crisi nera per i friulani che accolgono al Bluenergy Stadium gli uomini di Gasperini, reduci dalla vittoria contro il Cagliari

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Pubblicato il 30.10.2026, 11:34

2 min

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L’Udinese di Runjaic ha iniziato nel peggiore dei modi la stagione, raccogliendo in nove giornate addirittura sei sconfitte. Dopo un avvio ottimale che ha visto i friulani pareggiare contro il Como alla prima giornata e vincere in casa del Monza alla seconda, è arrivata la serie di sconfitte che vede l’Udinese a 5 punti in classifica. All’ultima giornata è arrivato il pari contro il Parma grazie al rigore parato da Okoye. Al Bluenergy Stadium arriva la Roma di Gasperini, reduce dalla vittoria nel finale contro il Cagliari per 4-2. Giallorossi a caccia di altri tre punti per proseguire la rincorsa alla Lazio. Si preannuncia una gara intricata ad Udine.

Udinese-Roma: dove vederla in tv e streaming

Il match tra bianconeri e giallorossi, valevole per la 10a giornata in programma domani alle 18, sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn.

Udinese-Roma: le probabili formazioni

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Kamara, Piotrowski, Karlstrom, Vojvoda; Ekkelenkamp, Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic. A disposizione: Mrozek, Padelli, Bertola, Ebosse, Arizala, Lovric, Jovanovic, Chekvetadze, Miller, Zarraga, Unai Gomez, Vinciati. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Solet, Zanoli, Bayo, Gueye, Alaba. 

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, De Roon, Pisilli, Wesley; Cristante, Soulè, Malen. Allenatore: Gasperini. A disposizione: De Marzi, Vasquez, Koulierakis, N'Dicka, Ghilardi, Lulli, Rensch, Mora, Castro. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Svilar, Koné, Dybala, Pellegrini.

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