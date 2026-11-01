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Udinese, il presidente Pozzo ricoverato in ospedale: come sta e cosa è successo

Momenti di preoccupazione in casa bianconera: il comunicato del club
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Pubblicato il 01.11.2026, 14:21

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Preoccupazione in casa Udinese per le condizioni di salute del presidente Gianpaolo Pozzo. Il patron del club friulano è attualmente ricoverato presso l'ospedale di Udine a causa di una polmonite. A comunicarlo è stata la stessa società bianconera attraverso una nota ufficiale. Il quadro clinico risulta al momento stabile e il numero uno bianconero è seguito con la massima attenzione dal personale medico. La famiglia si è detta fiduciosa nell'evoluzione della situazione, ringraziando contestualmente tutte le persone che in queste ore stanno facendo arrivare messaggi di vicinanza e affetto.La notizia ha inevitabilmente suscitato attenzione nell'ambiente friulano, con l'auspicio che il presidente possa superare al meglio questo momento delicato e tornare presto alla propria quotidianità.

Udinese, il comunicato ufficiale sulle condizioni di Gianpaolo Pozzo

Di seguito la nota integrale diffusa dal club bianconero per aggiornare sulle condizioni di salute del presidente: "Udinese Calcio comunica che il Presidente Gianpaolo Pozzo è attualmente ricoverato presso l’Ospedale di Udine a seguito di una polmonite. Le sue condizioni cliniche sono stabili ed è seguito con la massima attenzione dal personale medico. La famiglia, fiduciosa nell’evoluzione del quadro clinico, desidera ringraziare tutti coloro che stanno manifestando vicinanza e affetto".

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