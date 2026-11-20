"La sosta? Come si era già detto in precedenza ci sono stati vantaggi solo in parte. E' stata vantaggiosa solo per chi è rimasto qua, abbiamo lavorato duramente sulle prestazioni individuali, il collettivo ce l'ho avuto parzialmente oggi e ce lo avrò domani. Mi sarebbe piaciuto poter sfruttare di più questo periodo. Vedo dei ragazzi che hanno capito cosa serve per cambiare la situazione. Nel complesso a Venezia non era una gara dove meritavamo di perdere, però alla fine in alcune situazioni l'abbiamo meritata per un atteggiamento non corretto. Da questo punto di vista sono stato chiaro e deve arrivare una risposta da parte di tutti. Arriva ora una partita contro un avversario importante. Le qualità le abbiamo, dobbiamo dare delle risposte importanti". Così, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Bologna, si è espresso il tecnico dell'Udinese Paolo Zanetti: "Riuscire a conquistare almeno un punto potrebbe fare comunque bene ai ragazzi? Sì, la mentalità dev'essere questa, non una mentalità sparagnina. In questo momento si fa benino qualche fase e male una fase in particolare. Prendiamo troppi gol, siamo spesso scoperti nelle coperture, si fa qualche gol ma troviamo poco la porta. Questa squadra in questo momento sta dimostrando di non riuscire a star dentro a certe situazioni e di settimana in settimana mi aspetto dei miglioramenti importanti. Siamo almeno al 30-40% in meno per quanto riguarda seconde palle, contrasti vinti, bisogna assolutamente alzare questa parte e alzando questa parte devono uscire le nostre qualità. Io sono convinto di farcela, adesso ci sputano tutti addosso, ma voglio vedere dove saremo tra 2 mesi, se saremo ancora lì ce lo saremo meritati. Tutti i ragazzi sono sotto valutazione, ora le partite devono dare risposte".

Su Davis, Bertola, Zanoli, Zaniolo e Alaba "Assenze? Non solo Davis, abbiamo più di qualche situazione da valutare, abbiamo perso Bertola e lo sapete. Ci sono poi i ragazzi da valutare dopo le nazionali, potrà scendere in campo chi è al top, altrimenti è impossibile stare dentro a gare così. Le valutazioni dovrò rimandarle a domani o addirittura alla domenica mattina, dovrò mettere i ragazzi che danno più garanzie. C'è il rientro di Zanoli che per noi è un giocatore importante, ma chiaramente è a mezzo servizio, per dinamicità però ci dà una grossa mano. Zaniolo? E' un ragazzo con il quale ho avuto il modo di stringere un bel rapporto. E' sicuramente un ragazzo con il quale può nascere un ottimo feeling. Sulle cose personali ovviamente non entro, i calciatori sono persone e le persone devono avere una privacy. In campo poi è un giocatore che per questa squadra deve fare la differenza, le aspettative di tutti sono altissime. Vuole fare meglio e di più, anche lui ha bisogno di minuti. Se pensiamo che debba essere tutto sulle sue spalle sbagliamo, si caricano solo di responsabilità il singolo innescando alibi per gli altri. Alaba un traino per gli altri? Mi aspetto questo, ha vinto 4 Champions League, quando parlo con lui l'unica cosa che non vedo è paura, questo è sicuro. Per il campo se ne parlerà dalla prossima partita, anche lui ha bisogno di grande condizione fisica per rendere. Deve essere a posto, si può avere tanto talento ma se le gambe non vanno fa fatica ad emergere. Quando sarà al top quello che hai detto verrà automatico, deve aiutare questa squadra, abbiamo tanti ragazzi anche giovani e in questi momenti difficili possono avere anche bisogno di un aiuto come quello che può portare un giocatore come Alaba", ha aggiunto Zanetti.