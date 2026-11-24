Pozzo, novità sul presidente dell’Udinese: "Progressivo miglioramento", la nota del club
Pozzo sta meglio, il presidente segue sempre da vicino la sua Udinese
Adesso il quadro appare decisamente più incoraggiante. Il recupero procede bene e Pozzo continua a seguire con grande attenzione le vicende della squadra, nonostante il periodo di riabilitazione che sta affrontando in ospedale. Un legame con l'Udinese che non si è mai interrotto, nemmeno durante le settimane più difficili. Il patron ha accolto con particolare soddisfazione il pareggio ottenuto dai bianconeri a Bologna e guarda con fiducia al prossimo impegno contro la Fiorentina. Un segnale significativo, che testimonia la vicinanza alla squadra e la volontà di continuare a essere presente nella vita del club.
Il comunicato integrale dell'Udinese sulle condizioni di Gianpaolo Pozzo
Di seguito la nota integrale diffusa dal club: "Udinese Calcio comunica che le condizioni di Gianpaolo Pozzo sono in progressivo miglioramento ed il suo recupero procede bene. Il Presidente prosegue il percorso di riabilitazione presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Continua a seguire la squadra con grande attenzione. È stato molto felice del pareggio di Bologna e guarda con fiducia alla prossima sfida contro la Fiorentina. La famiglia Pozzo e Udinese Calcio ringraziano di cuore il professor Flavio Bassi e tutta l’équipe del reparto di terapia intensiva, il professor Carlo Tascini e tutta l’équipe del reparto malattie infettive per l’eccezionale lavoro svolto e per la dedizione con cui hanno seguito il Presidente in queste settimane.
La famiglia Pozzo desidera rivolgere un sincero grazie a tutti i tifosi e a tutte le persone che hanno manifestato vicinanza. Lo straordinario affetto ricevuto in queste settimane ha commosso profondamente la famiglia. Grazie, di cuore, per ogni messaggio e ogni gesto di vicinanza. Tutta la famiglia bianconera aspetta il Presidente al Bluenergy Stadium, con la forza e la leadership di sempre".
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