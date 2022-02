Venezia, niente più Covid nel gruppo squadra: tutti guariti

VENEZIA - Il Covid esce definitivamente dal gruppo squadra del Venezia. La società lagunare ha infatti ufficializzato la negativizzazione dell'ultimo giocatore rimasto in quarantena nelle ultime settimane, che tornerà a disposizione di mister Zanetti non appena concluse le visite mediche previste dal protocollo snaitario: "Il Venezia FC - si legge sul sito ufficiale del club arancioneroverde - comunica che un tesserato risultato in precedenza positivo al Covid-19, si è ora negativizzato. Il giocatore resta al momento in attesa di sostenere le visite di idoneità previste dal protocollo sanitario, al fine così di potersi nuovamente aggregare al resto della rosa. Attualmente dunque non si rileva alcun caso di positività all’interno del gruppo squadra".