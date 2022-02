Venezia, Aramu: "Tornare a Torino sarà emozionante"

VENEZIA - “Siamo consapevoli di essere in un momento difficile, in cui mancano i risultati che vorremmo. L’impatto psicologico c’è, ma cerchiamo di archiviare il passato e ripartire dalle nostre certezze. Dobbiamo immaginare che il campionato inizi da Torino". Lo ha dichiarato l'attaccante del Venezia, Mattia Aramu, in conferenza stampa: "Non mi sento di esprimere valutazioni sui nostri numeri in attacco. Non riusciamo sempre a essere incisivi in costruzione - analizza Aramu -, partendo anche dal centrocampo e dalla difesa. Si può solo dire che c’è tanto da lavorare durante la settimana, trovando lo stimolo per uscire più forti di prima dai momenti di difficoltà affrontati in questa complessa stagione. Il Covid per noi è stato un brutto colpo, io mi sono ammalato e solo adesso mi sto riprendendo e sto ritrovando la mia condizione di forma. Ci servirà del tempo per essere di nuovo al 100%".