Venezia, il nuovo acquisto Mateju positivo al Covid

VENEZIA - Il Venezia, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto che "Ales Mateju è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone molecolare". Il difensore, che a quanto si apprende dal comunicato del club, "non è mai entrato in contatto con il gruppo squadra"; Mateju, "una volta informate le autorità competenti, è stato prontamente posto in isolamento nell’osservanza delle procedure previste dal protocollo sanitario". Il giocatore ceco è appena approdato, da svincolato dal Brescia, al Venezia, prossimo avversario del Torino: contratto per il resto della stagione 2021/22, con un'opzione per altri due anni.