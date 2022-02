Venezia, Zanetti: "Non si può prendere gol a difesa schierata. Pari giusto"

VENEZIA - Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha commentato così il pareggio (1-1) contro il Genoa, ai microfoni di Dazn.

"Entrambe volevamo vincere questa partita. C'era un'alta posta in palio e non è stata una gara semplice. Errore di Jhonsen? Abbiamo preso gol a difesa schierata, che ci ha fatto prendere un po' di paura e abbassare un pò l'intensità. Noi non abbiamo l’esperienza di altre squadre. Quando eravamo nel tre contro due, in contropiede, potevamo far meglio. Non mi arrabbio sicuramente con Johnsen, però non siamo stati bravi nella scelta, nella concretezza. Credo comunque che il pareggio, alla fine, è il risultato più giusto. La gestione della palla fa parte delle squadre esperte, noi dobbiamo fare di attenzione e aggressività le nostre armi".