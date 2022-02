Mateju si presenta: "Pronto a dare il massimo per la salvezza del Venezia"

VENEZIA - A tre giorni dal derby veneto in casa del Verona , il Venezia ha presentato il nuovo acquisto Ales Mat?j?. Ecco le sue parole ai canali ufficiali del club: “Anche dopo la fine dell’esperienza di Brescia ho sempre continuato a lavorare con una squadra della Repubblica Ceca , motivo per cui quando sono arrivato qui a Venezia ero già fisicamente pronto. Purtroppo però ho poi dovuto affrontare il Covid che mi ha tenuto per qualche giorno lontano dal terreno di gioco. Ora sono nuovamente in un’ottima forma fisica, mi sento bene e non vedo l’ora di scendere in campo".

Posso giocare in tutti i ruoli della difesa

"Posso giocare in molti in ruoli in difesa, dipenderà dall’allenatore decidere dove schierarmi, che sia sulla fascia, o da centrale, io mi farò trovare pronto".

Salvezza col Venezia e play-off con la Nazionale ceca

"Sia la salvezza del Venezia, così come i play off di qualificazione al Mondiale che dovrò giocare con la Repubblica Ceca, sono per me due obiettivi molto importanti. In Serie A tutti i calciatori sono forti, e conseguentemente lo sono le squadre che dovremo affrontare. Ora dobbiamo solamente pensare a fare punti ed a salvarci".

Verona? Partita bella, ma difficile

"Il Verona ha un’ottima rosa, quindi sarà una gara dura, ma anche noi dal nostro canto abbiamo una squadra competitiva, quindi credo sarà prima di tutto una bella partita”.