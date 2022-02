Venezia, Zanetti: "Secondo tempo da dimenticare, ma il campionato non è finito"

VERONA -Paolo Zanetti , allenatore del Venezia , ha parlato dopo il ko nel derby del Bentegodi contro il Veron a. Questo il suo commento ai microfoni di Dazn: "C'è delusione e rabbia dopo questa sconfitta. Dispiace per i tifosi. Nel primo tempo ci abbiamo provato, nel secondo tempo una prestazione non degna . Poi gli errori e ci hanno fatto male. Abbiamo preso gol stupidi, perso tanti duelli . E' stata una partita a due volti che non abbiamo gestito bene, ma il campionato non finisce oggi. Ci ricompattiamo e pensiamo al futuro".

Discorso salvezza ancora aperto

"E' ancora tutto aperto, abbiamo una partita in meno, possiamo scrivere la storia. Non ci abbattiamo, non siamo ancora all'altezza di queste squadre, l'ha dimostrato il campo. Ci sono ancora tanti punti in palio, crediamoci fino in fondo".

Aspetti postivi? Cinquanta minuti alla pari del Verona

"Di aspetti positivi ce ne sono, non è tutto da buttare. Una cinquantina di minuti alla pari, creando tanto, subendo poco. Abbiamo regalato il primo gol, il secondo è arrivato su deviazione. Abbiamo sbilanciato la squadra, eravamo sotto 2-0 e dovevamo rischiare qualcosa. Non ci siamo riusciti".