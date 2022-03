Venezia, Zanetti: "Lazio fortissima: voglio una squadra pronta a lottare"

VENEZIA - Alla vigilia del match contro la Lazio, queste le parole del tecnico del Venezia, Paolo Zanetti, ai canali ufficiali della società lagunare. “Nel girone di ritorno i campionati si fanno più difficili, e questo non solo ai massimi livelli, ma in tutte le categorie, perché i valori delle squadre con il passare del tempo escono fuori. La Lazio è una squadra che non ha bisogno di presentazioni, è una rosa piena di campioni con un allenatore che è in grado di farli giocare benissimo. Personalmente a tal proposito credo che Sarri sia uno dei migliori nell’interpretazione del nostro ruolo, motivo per cui studio il suo lavoro da anni. Loro sono una squadra che sta molto bene e che è migliorata molto rispetto al girone d’andata. Per me hanno il centrocampo più forte d’Italia, nonché un centravanti, Immobile, che è fra i migliori al mondo; in più possono contare su due esterni molto abili nell’uno contro uno e dunque funzionali alla loro tipologia di gioco. Tutto ciò premesso è pleonastico dire come questa squadra rappresenti per noi un avversario di primo livello, e, di conseguenza, sarà una gara dal coefficiente difficilissimo. Dobbiamo andare in campo e giocarcela dal primo fino all’ultimo dei minuti di recupero. Le scelte di formazione che farò saranno volte a mandare nel rettangolo di gioco chi in quel momento mi darà la garanzia di dare tutto fino all’ultimo secondo. Voglio che la squadra in questo momento ci creda e metta in campo ciò che sa fare, perché questa è una rosa di qualità. Anche contro il Sassuolo, nonostante il risultato, credo siano state create delle buone occasioni, mostrando a tratti un gioco di cui sono stato soddisfatto, e proprio da quei momenti dobbiamo ripartire".