Venezia, Bertolini: "Con la Lazio siamo stati squadra: ora gli scontri diretti"

ROMA - Al termine del match perso (1-0) contro la Lazio, Alberto Bertolini vice-allenatore del Venezia che sostituiva Zanetti squalificato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole: "E' chiaro che quando si perde non si può essere soddisfatti, ma siamo stati solidi. Abbiamo disputato una partita difensiva come era nelle previsioni. Volevamo essere un po' più offensivi, ma la Lazio non ce l'ha permesso. Abbiamo difeso però con ordine, da squadra. Purtroppo non abbiamo sfruttato al meglio le poche occasioni che la Lazio ci ha concesso. La partita l'ha avuta sempre in mano la Lazio però c'è rammarico".