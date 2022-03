Venezia, Vacca: "Spezia la prima di nove finali"

VENEZIA - Ripartire è l'imperativo di casa Venezia. Per ritrovare il sapore del successo che consentirebbe alla truppa di Zanetti di riaccendere le speranze salvezza. Di questo e altro ha parlato il centrocampista del Venezia Antonio Vacca nella conferenza stampa che proietta i lagunari alla delicata sfida contro lo Spezia: "A questo punto della stagione e per la posizione in classifica che abbiamo conta moltissimo il coraggio. Per esperienza so che in queste situazioni la palla un po’ scotta, per cui la cosa più importante risulta essere che chi si troverà a scendere in campo, lo faccia mettendo da parte qualsivoglia tipologia di paura, questo ovviamente cercando comunque di mantenere la percezione del pericolo. Ciò che dobbiamo cercare di fare è dunque giocare il più possibile in maniera spensierata".



Riprendere il cammino La classifica è negativa, ma la voglia di riprendere al meglio il cammino traspare dalle parole di Vacca, che dice la sua anche sulla contestazione dei tifosi: "Spero possa servire, ed a mio avviso in questo caso il loro gesto è stato più che giustificato. Spesso i tifosi sono anche competenti a livello calcistico, per cui quando vedono che la squadra gioca con timore e non dà il 100% è giusto che si facciano sentire. Per questo motivo sia io che i miei compagni abbiamo non solo accettato la contestazione, ma altresì ci è servita come stimolo per dare di più sul terreno di gioco. C’è anche da dire che, a differenza di altre dinamiche simili che mi sono capitato di vivere durante la mia carriera, i nostri tifosi sono stati maturi, perché ci hanno sostenuto dal primo minuto, contestandoci solo a fine partita, per cui la loro spinta ce l’hanno garantita anche nel corso della gara con la Sampdoria".