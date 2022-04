Venezia, Haps: "Momento difficile, ma crediamo nella salvezza"

VENEZIA- In vista dell'impegno cassalingo contro l'Udinese, il difensore del Venezia Ridgeciano Haps ha fatto il punto sul momento della squadra e i suoi obiettivi: “È un momento difficile, ma crederemo nella salvezza nella maniera più assoluta. Ciò che stiamo facendo è cercare di comprendere quali siano le migliori strategie sia per quel che concerne le partite in sé, sia per quanto riguarda gli allenamenti che ad esse ci conducono. È la prima volta che mi trovo a vivere a livello sportivo una lotta per la salvezza, ciò di cui sono però certo è che dobbiamo continuare a dare tutto, questo perché i giochi non sono ancora chiusi. Nel gol che abbiamo subito nel finale di gara a La Spezia Mäenpää ha fatto una grande parata, ma la palla sulla sua respinta viaggiava ad una velocità tale che non mi ha permesso di fare nulla per allontanarla in maniera appropriata".