Venezia, Ceccaroni: "Servono cattiveria e concetrazione nell'approccio alle gare"

VENEZIA- In vista del match contro la Fiorentina, il difensore del Venezia Pietro Ceccaroni ha analizzato il momento della squadra e i suoi obiettivi. “Dato che non è la prima volta che prendiamo gol all’ultimo secondo, viene da sé che dobbiamo lavorare per riuscire a mettere in campo più concentrazione e più cattiveria nell’approccio ai singoli dettagli. Dico questo perché a mio avviso le nostre prestazioni sia a La Spezia che contro l’Udinese sono state buone, con la squadra che ha dato tutto ed ha anche costruito gioco. Considerando quanto stiamo lottando per questa maglia, gli ultimi risultati ci danno ancora più dispiacere, ma nulla è ancora scritto: la classifica dice che siamo a soli tre punti dalla zona salvezza e con una partita in meno, quindi l’imperativo è non mollare, continuare a lavorare, e fare quello che ci chiede il Mister per riuscire a raggiungere il nostro obiettivo. In Serie A ogni dettaglio fa la differenza, dobbiamo stare attenti ad ogni singolo aspetto, e non parlo solo del match in sé, ma anche degli allenamenti nel corso della settimana. C’è anche forse da dire che, nel caso della partita di domenica scorsa, il gol subito allo scadere è stato più un merito degli avversari che un demerito nostro. Detto questo, il risultato è l’ennesima dimostrazione che in questo campionato non ci si può permettere di concedere nulla a nessuna squadra, proprio perché ognuna di esse è di altro profilo".



Testa alla prossima