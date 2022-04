Venezia, Zanetti: "Mancano i risultati, raccogliamo meno di quanto produciamo""

FIRENZE- Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro la Fiorentina. “C'è rammarico, perché abbiamo dato tutto ma come spesso accaduto non abbiamo portato punti a casa. Nel primo tempo siamo stati troppo timidi, mentre nella ripresa ci siamo sciolti. Con un pizzico di determinazione in più, potevamo anche pareggiarla”. CERCASI RISULTATI. “Le prestazioni sono buone, ma serve qualcosa in più. Nel secondo tempo qualcosa abbiamo creato, ma facciamo fatica a segnare. Oggi c’era una differenza tecnica importante e abbiamo fatto una gara di sacrificio”. SUI VIOLA. “La Fiorentina gioca bene, sono bravi a mettere sotto gli avversari. Noi siamo vivi e dobbiamo pensare alla prossima partita”. LA SITUAZIONE. “La situazione è difficile. In questo momento non arrivano risultati e siamo un po' giù, ma dobbiamo essere bravi a resettare. Abbiamo lasciato punti a risultato già acquisito”.