Venezia, Zanetti: "Non è ancora il tempo dei processi, ma è ora di dare il massimo"

VENEZIA- In vista del match casalingo contro l’Atalanta, il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha analizzato l’avversario ed il momento della sua squadra: “Noi facciamo la corsa salvezza su chi sta davanti, e ora come ora c'è il Cagliari. Il calendario è difficile per tutti, dobbiamo guardare a quello che si può ancora fare, e non a quello che è stato fatto, perché non è ancora il tempo dei processi, ma quello di dare il massimo e crederci".