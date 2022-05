Venezia, Soncin: "Juve, meritavamo qualcosa in più. Fiducioso per Salerno"

TORINO - Al termine della sfida persa contro la Juve, Andrea Soncin tecnico del Venezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. E' un debutto amaro per il neo allenatore. Le sue parole: "Quello che ho visto oggi, era quello che avevamo chiesto alla squadra in questi giorni. Il nostro obiettivo è arrivare all'ultima gara col Cagliari e avere ancora una chance di salvezza. Peccato, per quello che s'è visto, avremmo meritato qualcosa in più, ma una squadra forte come la Juve anche in un pomeriggio di difficoltà trova il modo di vincerla. Ora c'è la gara con la Salernitana, dove arriviamo bene e con grande fiducia, visto lo spirito di oggi".