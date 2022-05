Venezia, Soncin: "Contro il Bologna grande prova di orgoglio e coraggio"

VENEZIA - Andrea Soncin, allenatore del Venezia, ha commentato la vittoria casalinga sul Bologna, ai microfoni di Dazn. Ecco cosa ha detto: "Voglio sottolineare la prova dei ragazzi, perchè mi hanno dato tutto e questo per me è una piccola conquista. La mia prima vittoria in Serie A passa in secondo piano e non so quanto aumenterà le nostre speranza di salvezza. Questa doveva essere una partita di orgoglio e coraggio e così è stato perchè serviva a riavvicinare i tifosi. Penso che la festa a fine partita sia una bella iniezione di fiducia. Il mio futuro? E' la prossima partita a Roma. Devo portare i ragazzi nella migliore condizione fisica, ma soprattutto mentale. Dovremo fare una grande prestazione".