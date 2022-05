Venezia, Soncin: "Abbiamo la chance di fare l'impresa"

VENEZIA- Andrea Soncin, tecnico del Venezia, ha parlato in conferenza stampa nell'anti-vigilia del match contro la Roma. "La vittoria contro il Bologna è una bella iniezione di fiducia per tutto il gruppo, ad esempio Kiyine e Johnsen che non avevano mai segnato. Poi ogni gara fa storia a se, a seconda dell'avversario e delle condizioni dei nostri giocatori. Il successo dà morale non solo ai titolari, anche ai subentrati e anche all'ambiente. Tornerà Ampadu è sarà una soluzione. Ceccaroni? Può giocare. In queste tre gare abbiamo utilizzato lo stesso modulo per sfruttare al meglio le caratteristiche nostre in relazione a quello che insieme allo staff abbiamo ritenuto potesse tornarci utile. Penso questo schema abbia dato le giuste misure alla squadra, in possesso e non possesso, fornendo più soluzioni e dando sensazione di compattezza".