Venezia, Soncin: "Grande orgoglio. Vogliamo finire con dignità"

ROMA- Al termine della sfida dell'Olimpico, il tecnico del Venezia , Andrea Soncin , ha parlato così ai microfoni di Dazn. "Abbiamo confermato quanto di buono fatto vedere nelle ultime partite. Dopo il pareggio della Salernitana , a livello emotivo forse ci siamo presentati nelle peggiori condizioni possibili: la squadra ha grande orgoglio, vuole finire con dignità e prendersi delle soddisfazioni in questo finale di campionato. Siamo stati anche fortunati, ma devo ringraziare i ragazzi perché in queste settimane stanno dando tutto: sono orgoglioso di quanto hanno fatto stasera. E' stata un'esperienza per tutti, ma non è tempo di tirare le somme. La dirigenza saprà come intervenire, da questa stagione si potrà ripartire in modo importante anche grazie agli investimenti che sta facendo la società".

Futuro

"Ero ambizioso da calciatore, anche se non sono riuscito ad arrivare ad altissimi livelli, e lo sono anche da allenatore ma il mio futuro adesso è rappresentato dall'ultima partita contro il Cagliari. Proverò a far pensare alla società di continuare a credere in questo percorso".

Il lavoro di Soncin

"Ho lavorato sul cuore del gruppo. I primi giorni ho chiesto coraggio e fiducia in ogni cosa, a partire dal lavoro dei magazzinieri: anche nelle esercitazioni più semplici, il primo passo doveva essere sempre in avanti. Pur arrivando dalla Primavera, i ragazzi mi hanno rispettato fin da subito e questo per me è un motivo d'orgoglio: a Torino abbiamo fatto una prestazione importante e col Bologna abbiamo fatto vedere cose notevoli".