Venezia, fiducia a Di Francesco: Petagna e Maggiore per la salvezza

Venezia, i colpi di mercato per la salvezza

Un’alternanza che finora non ha pagato. Dalle parti del Penzo restano comunque convinti che Di Francesco sia l’allenatore giusto per arrivare a centrare il traguardo della salvezza. Per questo l’area tecnica capitanata da Pippo Antonelli è già al lavoro per consegnargli i rinforzi richiesti. In mezzo al campo occhio al ritorno di fiamma per Giulio Maggiore, che appare in procinto di lasciare la Salernitana. Già a fine agosto i lagunari avevano provato ad accaparrarsi l’ex Spezia, ma il ds granata Petrachi aveva sparato alto. Adesso gli scenari sembrano essere cambiati e la pista può riscaldarsi. A fargli spazio Luca Fiordilino, che non rientra più nei piani veneziani e verrà ceduto in B. Davanti, invece, Gytkjaer (in scadenza il 30 giugno) e Raimondo restano in bilico. Da non escludere che uno dei due possa partire a gennaio. Motivo per il quale in casa arancioneroverde si monitora con attenzione il mercato delle punte. Un nome circolato negli ultimi giorni è quello di Andrea Petagna, che smaltita la polmonite è pronto a tornare protagonista. A Monza, però, appare chiuso da Djuric e Mota e potrebbe migrare altrove. Magari proprio in Laguna, dove invece è pronto a mettere radici capitan Francesco Zampano. Il terzino è in scadenza a giugno e chiede un biennale per rinnovare. Lavori in corso. Intanto la certezza è che il Venezia tirerà dritto per la propria strada, dando pieni poteri a Di Francesco per restare in A.