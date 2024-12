Venezia, Di Francesco una furia: "Prima ingenui, poi una cosa inammissibile"© .

"Siamo stati noi ingenui, il primo episodio mi sembra molto cercato, ma perdi 3-0, cosa dobbiamo dire? Nel secondo tempo siamo usciti completamente dalla partita e non possiamo permettercelo. Mancava la determinazione negli ultimi 20 metri, è andata così". Lo ha dichiarato il tecnico del Venezia Eusebio Di Francesco ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 3-0 contro il Bologna . L'ex allenatore del Frosinone, ultimo in classifica con appena 8 punti all'attivo, sarebbe a rischio esonero dopo la quarta sconfitta di fila.

Le parole di Di Francesco dopo Bologna-Venezia

"Stiamo pagando anche gli errori del passato, le opportunità ci sono state, le ha avute anche Oristanio che deve capire che quando arriva negli ultimi 15 metri deve essere più cattivo. Quando concedi due rigori in questo modo poi si fa fatica a recuperare. Come vivo il momento? Otto punti sono pochi, sarei arrabbiatissimo se dovessi valutare solo il secondo tempo. In altre occasioni abbiamo mostrato un Venezia migliore, dobbiamo lavorare a livello mentale, dobbiamo tirare fuori il massimo di quello che abbiamo. Non posso accettare queste prestazioni dalla mia squadra" ha spiegato Di Francesco.

Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo Fantacalcio® di Tuttosport, scopri come funziona e iscriviti subito