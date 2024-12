Venezia, Antonelli tuona: "Cercano di disunirci, avanti con Di Francesco"

Venezia, Antonelli: "Dall'esterno cercano di disunirci"

Il dirigente ha parlato del momento negativo della squadra: "Ho appreso che una parte dei tifosi non ci sarà nei primi minuti della partita. Non mi permetto di giudicare la loro scelta, me so che la loro presenza sarebbe un vantaggio per noi. Le ultime sconfitte ci hanno lasciato l'amaro in bocca e abbiamo la sensazione di aver lasciato dei punti per strada. La trappola è pensare che si debba risolvere tutto nella prossima gara, non si può vivere ogni domenica come l'ultima spiaggia. Il nostro obiettivo è riconquistare punti per la risalita. Posso capire l'amarezza, ma non vorrei vedere scollamento fra tifosi, società e stampa locale, che dovrebbero restare uniti per mantenere la Serie A. Ho parlato del concetto di unione, è quel che serve in questa categoria contro colossi che ci giocano da anni. Ho l'impressione che alcuni messaggi che arrivano dall'esterno rischino di minare il nostro percorso. Ho letto che manca comunicazione da parte della società, ma come si può dire questo? Il sottoscritto è sempre presente, Di Francesco parla ogni settimana e la società è sempre a disposizione. Il club sta facendo sforzi per portare miglioramenti costanti dal 2023, ho l'impressione che si sia scoperto da ieri che che ci siano delle difficoltà. Il nostro è un percorso di crescita aziendale, nel lungo periodo ci porterà ad una piena stabilità. A gennaio 2023 eravamo in zona playout, con scollamento fra squadra, tifosi, città e stampa e un progetto da rifondare. Oggi siamo a 4 punti dalla salvezza, con un centro sportivo all'avanguardia. Ho letto di 4-5 allenatori pronti a sostituire Di Francesco, ma mi chiedo chi li ha contattati? Io no di sicuro, questa comunicazione che bene fa al Venezia. Siamo pronti per la prossima partita, con spirito battagliero per crescere e ribaltare i pronostici di inizio campionato che ci vedevano retrocessi alla prima giornata. Serve la consapevolezza che se tutte le parti non saranno unite, come ho visto questa settimana, faremo il gioco delle nostre avversarie. Non stiamo accettando passivamente i risultati negativi, ogni giorno analizziamo cosa possiamo fare per migliorarci. Sentiamo il calore dei nostri tifosi per fare il bene del Venezia e risalire il fondo della classifica".