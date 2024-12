Di Francesco a carte scoperte su Motta: “Ma con il City ha fatto diversamente…”

"Dal punto di vista degli assenti, non ci sono modifiche, rimangono gli stessi. Dopo l'ultimo allenamento farò la lista, Haps era stato fuori per influenza, ma bene o male ci saranno gli stessi convocati dell'ultima settimana. La Juve? Anche prima del City sapevamo che fosse forte, è una squadra solida, specialmente in casa. Storicamente è così. E' una partita difficile, ma dalla quale può arrivare anche qualcosa di positivo". Lo ha detto Eusebio Di Francesco in conferenza stampa alla vigilia della sfida in casa della Juve .

Le parole di Di Francesco in conferenza

Il tecnico del Venezia ha aggiunto: "Come si affronta la Juve? Ha un allenatore che ha nel possesso palla la sua arma preferita, ma con il City abbiamo visto che ha vinto grazie agli attacchi diretti. Potenzialmente sarà diversa la gara di domani, dovremo essere bravi a non farci schiacciare". Poi, Di Francesco si è soffermato sulla partita dell'anno scorso quando da allenatore del Frosinone ha perso a Torino solo per un gol di Rugani nei minuti di recupero: "Come ho imbrigliato la Juve l'anno scorso? Maledetto quel gol di Rugani (ride, n.d.r.). Avevano avuto predominio, ma eravamo stati pericolosi. Noi abbiamo giocatori bravi nelle ripartenze, non tantissimi, ma siamo più bravi a portare diversi uomini dentro l'area, anche per dare i palloni giusti a Pohjanpalo. Tornando all'anno scorso, fu un vero peccato. Qualcosa ho lasciato? Spero di riprendermelo".