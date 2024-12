E alla fine è rammarico Venezia. Di Francesco e Nicolussi: "Due punti persi"

" Personalmente l'anno scorso ho perso per Rugani a Torino. Oggi ho pareggiato, ma questi sono due punti persi" C'è rammarico nelle parole di Eusebio Di Francesco , intervenuto al termine dell'incontro con la Juventus, che ha visto il Venezia ribaltare il vantaggio dei padroni di casa, venendo poi raggiunti da Vlahovic nel finale . I lagunari conquistano 1 punto che non conforta la classifica, ma che restituisce morale al gruppo nonostante il rimpianto per l'impresa sfiorata. Il prossimo impegno stagionale, vedrà Nicolussi Caviglia e compagni ospitare il Cagliari nell'incontro in programma domenica 22 dicembre.

Di Franscesco: "Mancata la malizia"

"Sono qui tranquillo a parlarne, ma una partita del genere potevamo portarla a casa con merito - ha dichiarato i microfoni Sky - . È solo colpa nostra se abbiamo pareggiato alla fine. Ci sono tante piccole cose che dovrebbero girare nel verso giusto. Certe cose ce le devi un po' avere. Negli attimi finali devi avere un minimo di malizia, in cui noi siamo carenti. Credo che la società sia conscia di questi limiti. Da troppo tempo mi gira male? Me lo merito, ma non mi piace attaccarmi alla sfortuna. Una squadra che non c'è non fa la prestazione che ha fatto oggi all'Allianz Stadium. Quando vieni a Torino non hai tante opportunità, ma noi siamo stati bravi a ricrearcele. Stiamo pagando questa ingenuità e quest'inesperienza. Oggi abbiamo giocato alla grande".