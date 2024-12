Lukaku sbaglia il rigore, il segreto svelato: "E la miglior parata non è quella"© .

NAPOLI - Nonostante la sconfitta al Maradona di Napoli, grande protagonista nelle fila del Venezia è stato Filip Stankovic, portiere figlio d'arte, in Laguna in prestito con obbligo di riscatto condizionato dall'Inter. Nato a Roma nel 2002, durante la militanza alla Lazio di papà Dejan, poi trasferitosi proprio in nerazzurro, il giovane estremo difensore della nazionale serba Under 21 si è messo in luce per una serie di parate pregevoli, tra cui quella sul rigore neutralizzato a Lukaku. È stato lo stesso diretto interessato a 'votare' la migliore nel post-partita.