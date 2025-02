Di Francesco, con la Lazio è sempre derby: "Migliori loro? Meritavamo noi"

La Lazio non riesce a trovare la vittoria dopo il pareggio con il Napoli nella scorsa giornata. I biancocelesti non vanno oltre lo 0-0 al Penzo contro il Venezia . Una buona gara da parte della squadra di Di Francesco , che ha sprecato diverse occasioni anche per vincerla. L'allenatore nel post partita ha analizzato il match e non si è accontentato del punto, visto la buona prestazione della sua squadra.

Di Francesco dopo Venezia-Lazio

"Vedo tre della Lazio migliori in campo e non mi torna molto. So tutti laziali i tifosi" - ha esordito così Di Francesco nel post partita su Dazn. Poi ha proseguito: "Meritavamo di vincere e la delusione più grande è non aver conquistato i tre punti dopo una prestazione del genere, sono incazzatissimo, ma non posso rimproverare i ragazzi. Cosa mi ha fatto arrabbiare? Non aver fatto gol perché nel calcio ci deve essere giustizia e non c’è stata e capita spesso. Il Venezia non merita questa classifica. Stiamo sempre a rimpiangere una palla dentro o fuori, perché non siamo determinati a fare gol. A volte vedo fare gol tipo prendere nel c**o un giocatore o altro e questo fa incazzare. Il campo ha detto tutt’altro oggi, non si è vista la differenza con la Lazio. Se non avessimo mostrato niente, sarebbe stato giusto altro. Grande prestazione, ci manca sempre la ciliegina sulla torta che avremmo meritato. La squadra ha sempre dimostrato di essere viva, con un’identità. Ci dormirò sopra e ripartirò più forte. A fine gara ero avvelenato" - ha concluso.