Radu, la grande rivincita: per il Venezia, per la mamma (e con l'Inter nel destino)

Per la terza volta in 4 partite il portiere ha mantenuto inviolata la porta. Le sue grandi parate hanno frenato il Napoli, ora a -3 dalla capolista. Tre anni fa, Ionut finì alla berlina dei tifosi nerazzurri per l'errore di Bologna che spianò la strada allo scudetto milanista. Ora è tornato alla grande