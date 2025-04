Il Venezia respira ancora, il Monza ormai è in B: Di Francesco, tre punti pesantissimi

Il Venezia vince di misura lo scontro salvezza contro il Monza grazie alla firma di Daniel Fila, la prima dal suo arrivo in Serie A. I lagunari si portano così a casa la prima vittoria del 2025 e in classifica agganciano al terzultimo posto l'Empoli a quota 24 punti: nella prossima giornata, ennesimo scontro diretto per la salvezza per Di Francesco che sarà ospite proprio al Castellani contro i toscani. Il match di oggi contro il Monza è rimasto in equilibrio per 2/3 di gara, sbloccato solo dalla zampata di Fila servito in area da Ellertsson al 72° minuto di gioco. Solo la matematica tiene vive le speranze di non retrocere per la formazione di Nesta anche se undici punti da recuperare sembrano un ostacolo insormontabile per i briantei.