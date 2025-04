Venezia, Di Francesco ci crede: "Ora inizia un altro campionato". E su Juve-Lecce...

Vittoria pesantissima per il Venezia , che torna a vincere dopo quasi quattro mesi astinenza, e lo fa nello scontro salvezza contro il Monza . Un successo, il primo del 2025, fondamentale per gli arancioneroverdi, arrivato grazie al gol di Fila e che quasi condanna i biancorossi alla retrocessione in Serie B . Ora per i veneti parte un nuovo mini campionato in cui conquistare la permanenza in A, come affermato nella conferenza post gara dal tecnico Eusebio Di Francesco .

Di Francesco tra Venezia e... Juve-Lecce

Così Di Francesco in sala stampa: "Abbiamo fatto prestazioni migliori, ma si pensava che dovessimo fare un sol boccone del Monza che invece è una squadra costruita per altri posti e non l'ultimo in classifica. Siamo stati lucidi e sporchi, crescendo nel secondo tempo senza concedere nulla. Ora comincia un mini campionato, mancano altre sei partite: saranno gare complicate, ma dobbiamo anche lasciarci un po' andare. Ho visto che eravamo un po' frenati, ma trarremo insegnamento da questa partita".

Fila croce e delizia, prima il gol vittoria e poi l'espulsione: "Deve lavorare ancora parecchio, deve maturare e restare dentro la partita, difendere la palla. Però ha delle qualità". Ma cosa è cambiato tra il primo tempo e la ripresa? "Durante l'intervallo ho chiesto ai ragazzi se ci credevano, e mi hanno risposto in maniera convinta: ero sicuro che la seconda frazione sarebbe stata diversa". Di Francesco vedrà Juve-Lecce, con i giallorossi competitor del Venezia per la salvezza? "Vado a trovare i miei nipoti e sarò in auto per 4-5 ore, quindi o guido o vedrò il risultato finale".