Di Francesco esalta il Milan: "A livello offensivo è la più pericolosa, ha un grande potenziale"

Retroscena Milan e futuro

E proprio sui salentini il tecnico ha voluto mandare un abbraccio alla famiglia di Fiorita, dopo la scomparsa nelle scorse ore: "Colgo l'occasione di mandare un abbraccio alla famiglia di Graziano per quanto accaduto, sono molto vicino alla famiglia ed alla moglie". Sui dubbi di formazione: "Sì, ne ho un paio ma non vi dico in quali posizioni. Vedo grande voglia da parte di tutto il gruppo per cercare di ottenere un risultato importante". Sui singoli: "Zampano? Vorrebbe essere più protagonista, ma non sbaglia mai l'atteggiamento in allenamento, vorrei farli giocare tutti ma devo fare delle scelte. Fila l'ho visto più sicuro, poi fare gol aiuta, ma ora serve dare continuità. Oristanio deve riacquistare l'autostima attraverso il lavoro. Non conosco altre strade. Dimostrare all'allenatore, a te stesso ed ai compagni che ci sei. Non si deve sentire troppo responsabilizzato, è la squadra che ha responsabilità". Sul recupero di Stankovic: "Si sta allenando con la squadra da qualche giorno e sono molto contento. Non ha fastidio al ginocchio, questo è il primo passo, poi valuteremo il da farsi per coinvolgerlo". A chiudere un retroscena sul passato: "Io vicino al Milan? Boh (ride ndr). È passato troppo tempo e ci sono state tante situazioni. Il passato però lo sto dimenticando, il futuro non lo conosco e penso solo al Venezia".