Il Venezia omaggia il Grande Torino: Di Francesco e Molinaro a Superga

A poche ore dalla sfida contro il Torino, anticipo della 35ª giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45, il Venezia ha voluto rendere omaggio al Grande Torino. Una delegazione del club arancioneroverde, capitanata dal tecnico Eusebio Di Francesco e dal dirigente ex granata Cristian Molinaro, è salita sul colle di Superga per deporre una corona di fiori sotto la lapide dedicata a Valentino Mazzola e compagni.