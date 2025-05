Di Francesco, contro il Cagliari per giocarsi tutto con la Juve: "Venezia, puoi salvarti"

"Vietato guardare la classifica". È netto Eusebio Di Francesco alla vigilia del match Cagliari-Venezia , una partita che ha il sapore di uno spartiacque per la salvezza quando siamo ormai a 180' minuti dal termine della Serie A . Grazie alla vittoria con la Fiorentina i veneti sono riusciti a fare un deciso passo in avanti in classifica, ma il match contro i sardi potrebbe rivelarsi determinante, in un senso o in un altro. Nella conferenza stampa , il tecnico dei lagunari ha fatto il punto della situazione, ribadendo l'importanza di tenere la alta la concentrazione.

Cagliari-Venezia, la conferenza stampa di Di Francesco

"Vietato guardare la classifica, l'ho detto dopo la partita con la Fiorentina, non ci sono altri pensieri. Pensando alle caratteristiche del Cagliari, conosco diversi giocatori, hanno una squadra di fisicità e gamba, sanno ribaltare l'azione da difensiva a offensiva e Piccoli è cresciuto tantissimo di personalità, è un'ottimo attaccante, servirà grande attenzione". Così Eusebio Di Francesco: evitare di rilassarsi quando si è nel momento più delicato della stagione.

E aggiunge: "Conosco l'ambiente e non sarà facile, è un popolo caldo, poi la squadra è determinata, pensava di aver raggiunto la salvezza, ma come si vede il campionato non è finito. Per noi vale un torneo che ci ha visto ribaltare una determinata situazione con la continuità dei risultati e le prestazioni dell'ultimo periodo". La sfida per tenere viva la lotta salvezza non vede intimorito il tecnico lagunaro: "Sarà una preoccupazione per entrambi, anche loro dovranno preoccuparsi di noi. Mi aspetto una gara combattuta in un contesto difficile, dovremo prepararci alla battaglia, con una partita dure e ce ne restano ormai solo due per mantenere la posizione che ci siamo conquistati con tanta fatica".