Di Francesco: "Venezia retrocesso tra gli applausi, abbiamo dato tutto anche contro la Juve"

VENEZIA - Lotta, spera, ma poi crolla: il Venezia cade per 3-2 al Penzo contro la Juventus e retrocede in Serie B. Al termine della gara Eusebio Di Francesco analizza così la retrocessione: "Il dispiacere è veramente grande per non aver raggiunto una salvezza di fronte ad un pubblico veramente grande. Hanno visto una squadra che ha lottato fino all'ultimo per farcela. Anche oggi abbiamo fatto una grande gara, pagando poi delle piccole ingenuità, abbiamo dato tutto".