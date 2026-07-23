Venezia da record, Adams è l'acquisto più costoso nella storia del club: i dettagli

È un Venezia molto attivo in questa sessione di mercato con il ds Antonelli impegnato, assieme alla società americana, a consegnare a Stroppa una rosa quanto più completa prima dell'inizio del campionato. Da neopromossa, l'idea dei lagunari è quella di iniziare forte la stagione e provare a raggiungere la salvezza quanto prima, imparando anche dagli errori fatto un paio di anni fa. Per questo gli innesti arrivati rispondono alla caratteristiche ideali per aggiungere qualità e fisicità per competere nel massimo campionato italiano. L'ultimo degli arrivi dal mercato risponde al nome Akor Adams , un giocatore su cui il club ha investito tantissimo.

L'attaccante nigeriano, classe 2000, ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2030, legandosi ai veneti per le prossime quattro stagioni. L'intesa prevede un ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione, a conferma della centralità del giocatore nel progetto tecnico. Il Venezia punta così su un centravanti nel pieno della maturazione calcistica, affidandogli il ruolo di riferimento offensivo.

La carriera di Adams: dalla Norvegia alla Liga passando per la Francia

Formatosi nella Jamba Academy, Akor Adams ha iniziato il proprio percorso tra i professionisti nel 2018 con il Sogndal, in Norvegia, dove ha messo insieme 56 presenze, 16 gol e 6 assist. Le ottime prestazioni gli sono valse il trasferimento al Lillestrøm, squadra con cui ha vissuto la definitiva esplosione realizzando 28 reti e 7 assist in 50 partite, oltre a un'apparizione nei preliminari di Conference League. Nell'estate del 2023 è approdato in Ligue 1 al Montpellier, collezionando 13 gol e 5 assist in 49 incontri. A gennaio 2025 è stato acquistato dal Siviglia, chiudendo l'esperienza in Spagna con un bottino di 10 reti e 4 assist in 37 presenze complessive. Nel suo percorso internazionale ha inoltre vestito la maglia della Nigeria, disputando 2 gare con l'Under 20 e 15 con la nazionale maggiore, impreziosite da 6 gol. Ora è pronto a iniziare una nuova sfida con il Venezia.