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Osimhen a secco, Yeboah e la doppietta di Lauberbach lanciano il Venezia: che tris al Galatasaray

Gli arancioneroverdi di Giovanni Stroppa si impongono con un netto 3-0 contro i turchi dell'ex Inter Okan Buruk nell'amichevole disputata a Linz, in Austria
2 min
Venezia

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LINZ (Austria) - Il Venezia firma un'autentica impresa nella sua prima amichevole internazionale della pre-season superando con un netto 3-0 il ben più quotato Galatasaray sul campo dell'Hofmann Personal Stadion di Linz. La formazione guidata da Giovanni Stroppa ha sfoderato un'ottima prestazione sia nei primi quarantacinque minuti sia nella ripresa, piegando i turchi, guidati in attacco - per 79' - da Victor Osimhen, grazie al gol di Yeboah e alla doppietta di Lauberbach. A completare la serata perfetta degli arancioneroverdi sono state le parate provvidenziali dei due portieri: Stankovic ha ipnotizzato le punte avversarie nella prima frazione, mentre il subentrato Grandi ha neutralizzato un calcio di rigore nei minuti finali mantenendo la porta inviolata.

La cronaca del match

Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, caratterizzato dalle grandi parate di Stankovic su Osimhen e Sallai, il Venezia ha cambiato passo nella ripresa grazie ai cambi. Al 71' un'azione corale rifinita da Lauberbach ha permesso a Yeboah di siglare il vantaggio con un preciso sinistro all'angolino. Quattro minuti più tardi, al 75', lo stesso Yeboah si è procurato il calcio di rigore trasformato con freddezza da Lauberbach per il 2-0. Nel finale si è reso protagonista il portiere riserva Grandi, capace al 90' di respingere d'istinto il penalty calciato da Alper Yilmaz; al 93', infine, Yeboah ha servito ancora Lauberbach, che con un diagonale vincente ha fissato il punteggio sul definitivo 3-0.

 

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