Osimhen a secco, Yeboah e la doppietta di Lauberbach lanciano il Venezia: che tris al Galatasaray

LINZ (Austria) - Il Venezia firma un'autentica impresa nella sua prima amichevole internazionale della pre-season superando con un netto 3-0 il ben più quotato Galatasaray sul campo dell'Hofmann Personal Stadion di Linz. La formazione guidata da Giovanni Stroppa ha sfoderato un'ottima prestazione sia nei primi quarantacinque minuti sia nella ripresa, piegando i turchi, guidati in attacco - per 79' - da Victor Osimhen, grazie al gol di Yeboah e alla doppietta di Lauberbach. A completare la serata perfetta degli arancioneroverdi sono state le parate provvidenziali dei due portieri: Stankovic ha ipnotizzato le punte avversarie nella prima frazione, mentre il subentrato Grandi ha neutralizzato un calcio di rigore nei minuti finali mantenendo la porta inviolata.