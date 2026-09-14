Stroppa in bilico dopo 70 milioni di mercato: Venezia, la tegola e l’ultima spiaggia

Venezia, bilancio preoccupante

Un bilancio deludente e preoccupante, considerato che la società nell’ultima sessione estiva di trattative ha investito la bellezza di 73 milioni. Ecco perché le aspettative erano tutt’altre. Ovviamente la stagione è ancora lunga e il Venezia ha tutte le carte in regola per risollevarsi e centrare l’obiettivo salvezza, però sono attesi segnali di crescita nel weekend sia sul piano delle prestazioni sia a livello di risultati. Altrimenti l’International Break varato dalla Fifa per dare spazio alle nazionali rischia di essere fatale a Stroppa, ufficialmente confermato dal dg Pippo Antonelli che stima parecchio l’allenatore lombardo.