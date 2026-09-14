Stroppa in bilico dopo 70 milioni di mercato: Venezia, la tegola e l’ultima spiaggia

Quella di sabato al Penzo contro la Lazio rischia di assumere già i pericolosi contorni di un’ultima spiaggia. Vietato sbagliare per il Venezia e soprattutto per Giovanni Stroppa. Il tecnico, infatti, si gioca tanto nella sfida che chiuderà il primo scorcio di stagione. Dopo arriverà la lunga sosta (3 settimane) durante la quale le società si guarderanno intorno e stileranno i bilanci che possono in molti casi anche produrre dei ribaltoni in panchina. Stroppa è ultimo in classifica con zero punti nelle prime 4 giornate.
Venezia, bilancio preoccupante
Un bilancio deludente e preoccupante, considerato che la società nell’ultima sessione estiva di trattative ha investito la bellezza di 73 milioni. Ecco perché le aspettative erano tutt’altre. Ovviamente la stagione è ancora lunga e il Venezia ha tutte le carte in regola per risollevarsi e centrare l’obiettivo salvezza, però sono attesi segnali di crescita nel weekend sia sul piano delle prestazioni sia a livello di risultati. Altrimenti l’International Break varato dalla Fifa per dare spazio alle nazionali rischia di essere fatale a Stroppa, ufficialmente confermato dal dg Pippo Antonelli che stima parecchio l’allenatore lombardo.
È caccia al rinforzo
Non a caso dopo la trionfale cavalcata promozione della scorsa stagione gli ha rinnovato il contratto fino al 2029 con opzione per il 2030 in caso di salvezza. Un segnale che la dice sulla fiducia di cui gode Stroppa in casa arancioneroverde. Nel calcio però - si sa - non existe memoria e alla fine comandano sempre e solo i risultati. Vietato dunque sbagliare per l’ex calciatore del Milan contro la lanciatissima Lazio. Sfida nella quale mancherà il pilastro del centrocampo Gianluca Busio, per il quale si prospettano 3 mesi di stop dopo l’infortunio muscolare contro la Fiorentina. Una tegola pesantissima e che sta inducendo la dirigenza veneziana a sondare il mercato degli svincolati per rimpiazzare il proprio capitano: proposti nelle ultime ore Yves Bissouma, Mahmoud Dahoud, Tanguy Ndombele e l’ex Lazio Jean-Daniel Akpa Akpro. La caccia al rinforzo è appena iniziata.