Venezia-Lazio: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Il baratro contro il sogno: Venezia e Lazio si affrontano al Penzo in un match che si preannuncia infuocato. Da una parte gli uomini di Stroppa, ancorati all'ultimo posto in classifica a 0 punti, avendo raccolto finora quattro sconfitte in altrettante partite; dall'altra la Lazio di Gattuso che non vuole affatto smettere di sognare: i biancocelesti sono reduci da tre vittorie consecutive ed il pareggio beffardo subito all'ultima giornata contro il Milan di Amorim. Una vittoria che consentirebbe alla Lazio di volare a 13 punti in classifica, con il big match tra Roma ed Inter sullo sfondo. "Sognare non costa nulla": è esattamente ciò che pensano gli uomini di Stroppa, pronti a tutto pur di iniziare a far punti in Serie A. Il Venezia nonostante un calciomercato stellato ha finora ampiamente deluso le aspettative, motivo per cui la panchina del tecnico dei lagunari inizia ad essere seriamente a rischio. Quest'ultimo è alle prese con un attento studio per assemblare l'assetto difensivo che affronterà la Lazio, con le condizioni di Juan Jesus e Moreno da valutare. Gattuso dovrebbe invece riconfermare in blocco il tandem delle ultime uscite, eccezion fatta per gli indisponibili Rovella e Doekhi che potrebbero essere sostituiti rispettivamente da Belahyane e Sutalo.