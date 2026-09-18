Venezia-Lazio: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Il baratro contro il sogno: Venezia e Lazio si affrontano al Penzo in un match che si preannuncia infuocato. Da una parte gli uomini di Stroppa, ancorati all'ultimo posto in classifica a 0 punti, avendo raccolto finora quattro sconfitte in altrettante partite; dall'altra la Lazio di Gattuso che non vuole affatto smettere di sognare: i biancocelesti sono reduci da tre vittorie consecutive ed il pareggio beffardo subito all'ultima giornata contro il Milan di Amorim. Una vittoria che consentirebbe alla Lazio di volare a 13 punti in classifica, con il big match tra Roma ed Inter sullo sfondo. "Sognare non costa nulla": è esattamente ciò che pensano gli uomini di Stroppa, pronti a tutto pur di iniziare a far punti in Serie A. Il Venezia nonostante un calciomercato stellato ha finora ampiamente deluso le aspettative, motivo per cui la panchina del tecnico dei lagunari inizia ad essere seriamente a rischio. Quest'ultimo è alle prese con un attento studio per assemblare l'assetto difensivo che affronterà la Lazio, con le condizioni di Juan Jesus e Moreno da valutare. Gattuso dovrebbe invece riconfermare in blocco il tandem delle ultime uscite, eccezion fatta per gli indisponibili Rovella e Doekhi che potrebbero essere sostituiti rispettivamente da Belahyane e Sutalo.
Venezia-Lazio: diretta tv e streaming
Il match tra i lagunari ed i biancocelesti, in programma domani sera alle 20:45, sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. In alternativa sarà possibile assistere alla gara in streaming attraverso le applicazione di SkyGo e NOWTv.
Venezia-Lazio: le probabili formazioni
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Helgason, Correia; Adams, Yeboah. All. Stroppa. A disposizione: Montipò, Grandi, Gomes, Juan Jesus, Halhal, Toni Fernandez, Sagrado, Mazzocchi, Lisman, Rrahmani, Lauberbach. Indisponibili: Adorante, Basic, Bella-Kotchap, Duncan, Sverko. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belayhane, Taylor; Zaccagni, Pinamonti, Cancellieri. All. Gattuso. A disposizione: Motta, Renzetti, Pedraza, Lazzari, Doekhi, Cataldi, Dele-Bashiru, Gudmundsson, Isaksen, Przyborek, Noslin. Indisponibili: Rovella, Marusic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.