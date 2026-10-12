Stroppa in bilico, rischio esonero concreto: "Venezia, responsabilità mie"

"I gol che abbiamo preso a cavallo dei dieci minuti non si possono prendere con quella leggerezza. Abbiamo iniziato bene, in 30-40 secondi siamo arrivati al tiro, poi abbiamo regalato due passaggi a loro". Così a Dazn il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa dopo il 3-1 incassato dall'Atalanta. "Giochiamo con leggerezza, poi pigliamo gli schiaffi e la reazione è stata di valore, ma questo ci penalizza. I ragazzi hanno fatto una prestazione di livello, non lavoriamo per un possesso palla banale e statico, siamo arrivati due-tre volte davanti al portiere, ma dobbiamo fare gol quando hai le occasioni", aggiunge. Con 6 sconfitte dopo altrettante giornate, è lecito chiedersi quale sarà il suo futuro: "La squadra mi sembra molto viva, i risultati però sono penalizzanti. Sono molto dispiaciuto, mi prendo le responsabilità, io vado a testa bassa, la squadra per come lavora merita molto di più", conclude Stroppa.