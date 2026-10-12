Stroppa in bilico, rischio esonero concreto: "Venezia, responsabilità mie"
"I gol che abbiamo preso a cavallo dei dieci minuti non si possono prendere con quella leggerezza. Abbiamo iniziato bene, in 30-40 secondi siamo arrivati al tiro, poi abbiamo regalato due passaggi a loro". Così a Dazn il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa dopo il 3-1 incassato dall'Atalanta. "Giochiamo con leggerezza, poi pigliamo gli schiaffi e la reazione è stata di valore, ma questo ci penalizza. I ragazzi hanno fatto una prestazione di livello, non lavoriamo per un possesso palla banale e statico, siamo arrivati due-tre volte davanti al portiere, ma dobbiamo fare gol quando hai le occasioni", aggiunge. Con 6 sconfitte dopo altrettante giornate, è lecito chiedersi quale sarà il suo futuro: "La squadra mi sembra molto viva, i risultati però sono penalizzanti. Sono molto dispiaciuto, mi prendo le responsabilità, io vado a testa bassa, la squadra per come lavora merita molto di più", conclude Stroppa.
Sarri e il 4-2-3-1: "Feedback buono"
"Il feedback col nuovo modulo è stato buono finché la squadra è stata in condizione, poi siamo andati in difficoltà, non riuscivamo più ad andare a prenderli alti". Lo ha dichiarato ai Dazn il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri al termine della partita. Tre gol segnati, per la prima volta in questa stagione, e un gran primo tempo con il passaggio al 4-2-3-1, poi il calo nella ripresa: "Cercavamo di incominciare a trasformare in situazioni pericolose i palloni che portavamo in area, poi la partita si è aperta troppo", ha aggiunto. Uomo partita Krstovic, autore di due gol e un assist: "Ci garantisce un po' più di pressione - spiega Sarri -. Scamacca invece lo vedo più adatto a giocare insieme a Raspadori". Sulla prestazione: "Siamo stati meno scolastici rispetto alle partite precedenti, l'unica cosa che si può imputare alla squadra è aver preso gol nel primo tempo, dove abbiamo avuto un buon livello". Chiusura sugli infortuni di Scalvini e Bellanova: "Al momento non saprei rispondere, quello che possa preoccupare di più è Scalvini", conclude il tecnico della Dea.
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