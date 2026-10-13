Stroppa esonerato dal Venezia: è ufficiale. Chi in panchina col Napoli di Allegri? C'è un nome in pole
È ufficiale: il Venezia cambia allenatore. Il club ha infatti annunciato l'esonero di Giovanni Stroppa dopo il ko rimediato ieri nel match contro l'Atalanta. Una sconfitta col punteggio di 3-1 che ha fatto eco ai risultati precedenti: nelle prime cinque giornate gli arancioneroverdi avevano conquistato 0 punti. Dunque sei sconfitte in sei partite, con ben 16 reti incassate: un rendimento che ha portato il Venezia ad una decisione inevitabile.
Venezia, esonerato Stroppa: è ufficiale
Così il club ha annunciato la separazione dal tecnico: "Il Venezia FC comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Sotto la sua guida tecnica, il Club ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2025/26, raggiunta al termine di un campionato di Serie BKT vissuto da protagonista. Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde". Dunque dopo l'esaltante cammino dello scorso anno in B, culminato con la promozione in massima serie, si separano le strade di Stroppa e del Venezia.
Chi il sostituto? Un nome in pole
Chi ora al suo posto? Roberto D'Aversa in queste ore avrebbe confermato il no alla possibilità di guidare il Venezia. I lagunari nel frattempo stanno facendo un nuovo tentativo per Davide Nicola, che attualmente sembra essere il tecnico in pole position: ore decisive e contatti in corso per chiudere. La società arancioneroverde però si cautela: il club avrebbe già incassato il sì da parte di Paolo Zanetti, con un accordo valido fino al termine della stagione sportiva e con opzione di rinnovo. Situazione in divenire, ore frenetiche per capire chi siederà sulla panchina del Venezia a partire da sabato, quando la squadra sfiderà il Napoli di Allegri al Penzo.
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