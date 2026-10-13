Stroppa esonerato dal Venezia: è ufficiale. Chi in panchina col Napoli di Allegri? C'è un nome in pole

È ufficiale: il Venezia cambia allenatore. Il club ha infatti annunciato l'esonero di Giovanni Stroppa dopo il ko rimediato ieri nel match contro l'Atalanta. Una sconfitta col punteggio di 3-1 che ha fatto eco ai risultati precedenti: nelle prime cinque giornate gli arancioneroverdi avevano conquistato 0 punti. Dunque sei sconfitte in sei partite, con ben 16 reti incassate: un rendimento che ha portato il Venezia ad una decisione inevitabile.

Venezia, esonerato Stroppa: è ufficiale Così il club ha annunciato la separazione dal tecnico: "Il Venezia FC comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Sotto la sua guida tecnica, il Club ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2025/26, raggiunta al termine di un campionato di Serie BKT vissuto da protagonista. Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde". Dunque dopo l'esaltante cammino dello scorso anno in B, culminato con la promozione in massima serie, si separano le strade di Stroppa e del Venezia.