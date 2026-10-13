Venezia, Stroppa paga per tutti. Ma non è tutta colpa sua

Non è tutta colpa di Stroppa

Ma c'è un ma, grande come una casa. O, per meglio dire, come i troppi errori sistematicamente commessi sotto porta dagli attaccanti arancioneroverdi. Secondo Hudl Stats Bomb, piattaforma avanzata di analisi dati e video del mondo del calcio e degli altri sport, il Venezia sbaglia un'occasione ogni due che riesce a creare. In particolare, Adams e Yeboah,di opportunità per segnare ne hanno avuto a disposizione cinque, però sono andati a segno soltanto due volte. Ha dichiarato Stroppa a Bergamo: "Penso che il mio lavoro sia fatto al meglio, mi prendo tutte le responsabilità. Vedo come lavora la squadra e merita molto di più». Anche Stroppa. Che, peraltro, dopo la promozione in Serie A festeggiata con una memorabile parata sul Canal Grande, era stato confermato per tre anni.