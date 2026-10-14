Nicola è il nuovo allenatore del Venezia: il comunicato ufficiale
Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia. Ad annunciarlo è la stessa società con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali. L'annuncio segue la notizia dell'esonero di Giovanni Stroppa, sollevato dall'incarico martedì 13 ottobre dopo la sconfitta di campionato contro l'Atalanta a Bergamo (3-1) che ha aggravato il bilancio di inizio stagione dei lagunari, che dopo le prime 6 giornate chiude la classifica con zero punti. Nicola si lega al club fino al termine della stagione 2027/28, tornando così in panchina dopo l'esonero dalla Cremonese del 18 marzo scorso. L'agenda del Venezia mette ora in programma la sfida interna contro il Napoli di Max Allegri (reduce dal successo interno sul Frosinone e dal ko con il Villarreal in Champions) e a seguire la trasferta al Ferraris di domenica 25.
Nicola-Venezia: il comunicato ufficiale
"Il Venezia FC comunica di aver affidato a Davide Nicola l’incarico di allenatore della prima squadra. Nicola ha firmato un contratto, con decorrenza da domani, fino al termine della stagione 2027/28. Nato nel 1973 a Luserna San Giovanni (Torino), Nicola terminata la carriera da giocatore, comincia il suo percorso da allenatore nel 2010, in Serie C, alla guida del Lumezzane. Successivamente, nell’estate del 2012 passa alla guida tecnica del Livorno, in Serie B, con cui centra la promozione in Serie A, terminando terzo in regular season e centrando, successivamente, la vittoria dei playoff. Dopo l’esperienza sulla panchina del Bari nella stagione 2014/15, l’anno successivo viene nominato nuovo allenatore del Crotone, club con cui colleziona una storica salvezza in Serie A. Siede poi sulle panchine di Udinese (stagione 2018/19) e Genoa, portando il club ligure dall’ultimo posto alla salvezza nella massima serie. Il 19 gennaio 2021 viene nominato nuovo allenatore del Torino, con cui colleziona un’altra salvezza nella massima serie. Nella stagione successiva si ripete, compiendo una storica rimonta salvezza, alla guida della Salernitana. Nel gennaio 2024 subentra sulla panchina dell’Empoli, riuscendo ancora una volta a centrare l’obiettivo di mantenere la categoria. L’anno successivo alla guida del Cagliari termina il campionato al quindicesimo posto con 36 punti all’attivo. L’ultima esperienza, nella stagione scorsa, alla guida della Cremonese. Contestualmente all’arrivo di mister Nicola, si uniscono allo staff tecnico della Prima Squadra del Venezia FC: Manuele Cacicia in qualità di Collaboratore Tecnico, Gabriele Stoppino come Preparatore Atletico e Lorenzo Squizzi nel ruolo di Preparatore dei Portieri.
Nicola: "Qui grande voglia di crescere"
Proegue la nota: "Davide Nicola, allenatore Venezia FC : 'Ho scelto il Venezia perché in questa società vedo una visione a lungo termine, grande voglia di costruire e delle prospettive di crescita importanti. Poi la presenza del direttore Antonelli, che già conoscevo, ha rivestito un ruolo decisivo nella scelta perché mi ha fatto sentire voluto. Ho visto la squadra giocare in queste prime partite e nei giocatori ho visto una chimica positiva. Da parte mia c’è un entusiasmo e una fame pazzesca, ho un desiderio incredibile di rimettere piede in campo e di centrare l’obiettivo della salvezza. Nel mio lavoro l’aspetto che più sento importante è la capacità di regalare emozioni e scrivere delle pagine di storia che rimangano nel tempo. Questo deve essere il nostro obiettivo e dobbiamo farlo insieme alla nostra gente'. Benvenuto, Mister".
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