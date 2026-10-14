Nicola è il nuovo allenatore del Venezia: il comunicato ufficiale

Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia. Ad annunciarlo è la stessa società con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali. L'annuncio segue la notizia dell'esonero di Giovanni Stroppa , sollevato dall'incarico martedì 13 ottobre dopo la sconfitta di campionato contro l'Atalanta a Bergamo (3-1) che ha aggravato il bilancio di inizio stagione dei lagunari, che dopo le prime 6 giornate chiude la classifica con zero punti. Nicola si lega al club fino al termine della stagione 2027/28, tornando così in panchina dopo l'esonero dalla Cremonese del 18 marzo scorso. L'agenda del Venezia mette ora in programma la sfida interna contro il Napoli di Max Allegri (reduce dal successo interno sul Frosinone e dal ko con il Villarreal in Champions ) e a seguire la trasferta al Ferraris di domenica 25.

Nicola: "Qui grande voglia di crescere"

Proegue la nota: "Davide Nicola, allenatore Venezia FC : 'Ho scelto il Venezia perché in questa società vedo una visione a lungo termine, grande voglia di costruire e delle prospettive di crescita importanti. Poi la presenza del direttore Antonelli, che già conoscevo, ha rivestito un ruolo decisivo nella scelta perché mi ha fatto sentire voluto. Ho visto la squadra giocare in queste prime partite e nei giocatori ho visto una chimica positiva. Da parte mia c’è un entusiasmo e una fame pazzesca, ho un desiderio incredibile di rimettere piede in campo e di centrare l’obiettivo della salvezza. Nel mio lavoro l’aspetto che più sento importante è la capacità di regalare emozioni e scrivere delle pagine di storia che rimangano nel tempo. Questo deve essere il nostro obiettivo e dobbiamo farlo insieme alla nostra gente'. Benvenuto, Mister".