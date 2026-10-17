Nicola, primo mattone del miracolo Venezia: “Il Napoli ci ha agevolato. Adams, margini pazzeschi”
"Mago delle salvezze? Sono anche un po' stanco di questa narrativa. Quello che secondo me è successo, è che i ragazzi mi hanno dato una grande disponibilità e sono stati bravi a capire le mie richieste in due giorni, hanno fatto anche più allenamenti. Abbiamo cambiato qualcosina perché credo che fosse necessario trovare un equilibrio necessario per essere competitivi e rimanere in partita." Sono queste le prime parole di Davide Nicola rilasciate a Dazn al termine della fondamentale vittoria rimediata contro il Napoli di Max Allegri. Il tecnico del Venezia ha poi proseguito: "Il Napoli ci ha agevolato perché avendo così tanta qualità ed essendo una squadra davvero forte, significava per noi applicare un lavoro di reparto. Mi ha sorpresa l'interpretazione delle palle inattive, non era facile cambiare da uomo a zona e farlo bene".
Nicola: "Alcune situazioni da sfruttare meglio. Adams..."
Il Venezia ha avuto molto ordine in fase difensiva: "Bisogna sempre essere obiettivi e onesti. Questa è una partita che puoi anche non vincere per la qualità del Napoli e la partita che hanno fatto. Noi volevamo avere un ordine tecnico-tattico e concedere meno agli avversari. Poi ovvio che nel momento in cui ti concentri più in un aspetto, poi magari ne perdi un altro. Oggi potevamo forse sfruttare meglio alcune situazioni e magari arriveremo a farlo". Ha proseguito così il nuovo tecnico degli arancioneroverdi, soffermandosi poi sulla prestazione di Akor Adams, autore del gol decisivo: "A me non fa impazzire parlare del singolo giocatore. Ogni giocatore che hai ha delle qualità. Lui ci mette l'anima, è venuto qua con la voglia di dare una mano e ha delle qualità importantissime. Ascolta, ha personalità, aiuta la squadra. Ha dei margini di miglioramento pazzeschi".
Stankovic: "Su De Bruyne sapevo che..."
"Mi fa sempre piacere aiutare la squadra, soprattutto nei momenti difficili. Li vedevo stanchi, ho dato tutto me stesso, questa vittoria è bellissima per l'unione che c'è in campo". Così ai microfoni di Dazn il portiere del Venezia Filip Stankovic, decisivo con i suoi interventi nel successo dei lagunari sul Napoli. "Sono contento, quando mi faccio trovare pronto è la soddisfazione più bella - ha aggiunto parlando poi del rigore parato a De Bruyne - Se mi aspettavo che calciasse lì? Sì, prima della partita mi sono detto che se calcia lui la chiude".
Juan Jesus: "Sulla gara c'è l'impronta del mister"
"Oggi abbiamo dimostrato che prima o poi gira bene anche a noi. Nonostante le sconfitte, la squadra ha dimostrato di avere qualità. Usciamo con tre punti importantissimi contro una squadra fortissima. Ora si va avanti e si pensa alla prossima". A dirlo è il difensore del Venezia, Juan Jesus, ai microfoni di Dazn al termine della gara vinta 1-0 contro il Napoli. "Salvataggio sulla linea? Non so neanche come l'ho presa, credo con il ginocchio. È importante goderci questa vittoria, ma con la mentalità giusta. Abbiamo ancora tanto da dimostrare. Su questa gara c'è un'impronta importante di mister Nicola", garantisce il centrale brasiliano.
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