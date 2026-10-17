Nicola, primo mattone del miracolo Venezia: “Il Napoli ci ha agevolato. Adams, margini pazzeschi”

"Mago delle salvezze? Sono anche un po' stanco di questa narrativa. Quello che secondo me è successo, è che i ragazzi mi hanno dato una grande disponibilità e sono stati bravi a capire le mie richieste in due giorni, hanno fatto anche più allenamenti. Abbiamo cambiato qualcosina perché credo che fosse necessario trovare un equilibrio necessario per essere competitivi e rimanere in partita." Sono queste le prime parole di Davide Nicola rilasciate a Dazn al termine della fondamentale vittoria rimediata contro il Napoli di Max Allegri . Il tecnico del Venezia ha poi proseguito: " Il Napoli ci ha agevolato perché avendo così tanta qualità ed essendo una squadra davvero forte, significava per noi applicare un lavoro di reparto . Mi ha sorpresa l'interpretazione delle palle inattive, non era facile cambiare da uomo a zona e farlo bene".

Il Venezia ha avuto molto ordine in fase difensiva: "Bisogna sempre essere obiettivi e onesti. Questa è una partita che puoi anche non vincere per la qualità del Napoli e la partita che hanno fatto. Noi volevamo avere un ordine tecnico-tattico e concedere meno agli avversari. Poi ovvio che nel momento in cui ti concentri più in un aspetto, poi magari ne perdi un altro. Oggi potevamo forse sfruttare meglio alcune situazioni e magari arriveremo a farlo ". Ha proseguito così il nuovo tecnico degli arancioneroverdi, soffermandosi poi sulla prestazione di Akor Adams , autore del gol decisivo: "A me non fa impazzire parlare del singolo giocatore. Ogni giocatore che hai ha delle qualità. Lui ci mette l'anima, è venuto qua con la voglia di dare una mano e ha delle qualità importantissime. Ascolta, ha personalità, aiuta la squadra. Ha dei margini di miglioramento pazzeschi ".

Stankovic: "Su De Bruyne sapevo che..."

"Mi fa sempre piacere aiutare la squadra, soprattutto nei momenti difficili. Li vedevo stanchi, ho dato tutto me stesso, questa vittoria è bellissima per l'unione che c'è in campo". Così ai microfoni di Dazn il portiere del Venezia Filip Stankovic, decisivo con i suoi interventi nel successo dei lagunari sul Napoli. "Sono contento, quando mi faccio trovare pronto è la soddisfazione più bella - ha aggiunto parlando poi del rigore parato a De Bruyne - Se mi aspettavo che calciasse lì? Sì, prima della partita mi sono detto che se calcia lui la chiude".

Juan Jesus: "Sulla gara c'è l'impronta del mister"

"Oggi abbiamo dimostrato che prima o poi gira bene anche a noi. Nonostante le sconfitte, la squadra ha dimostrato di avere qualità. Usciamo con tre punti importantissimi contro una squadra fortissima. Ora si va avanti e si pensa alla prossima". A dirlo è il difensore del Venezia, Juan Jesus, ai microfoni di Dazn al termine della gara vinta 1-0 contro il Napoli. "Salvataggio sulla linea? Non so neanche come l'ho presa, credo con il ginocchio. È importante goderci questa vittoria, ma con la mentalità giusta. Abbiamo ancora tanto da dimostrare. Su questa gara c'è un'impronta importante di mister Nicola", garantisce il centrale brasiliano.