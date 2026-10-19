Sul Venezia subito l’effetto Nicola: da subentrato si salva sempre

Gli amici in settimana gli avevano sconsigliato l’approdo in Laguna a suon di “Ma sei impazzito” e “Chi te lo fa fare”, eppure Davide Nicola ha tirato dritto per la sua strada accettando l’ennesima sfida proibitiva della sua carriera. Un percorso tutto in salita, l’ideale per chi ama pedalare come il tecnico torinese. La passione per il ciclismo e la voglia di far fatica l’hanno sempre animato: per questo Nicola ha accettato la proposta del Venezia di prendere la guida di una squadra ultima in classifica con 0 punti e reduce da 6 sconfitte in altrettante gare. Un avvio da incubo che faceva presagire un futuro horror per gli arancioneroverdi. Invece il nuovo doge veneziano ha saputo in 48 ore toccare le corde giuste di un gruppo che anche col suo predecessore Stroppa aveva fornito buone prestazioni e non meritava di uscire sempre battuto. Et voila: la metamorfosi si è compiuta i lagunari hanno conquistato la prima vittoria in campionato, battendo una big come il Napoli. Il tutto senza subire gol.

Il mago delle salvezze

Tanta roba, è proprio il caso di dirlo. Soprattutto se si considera che il Venezia vantava la peggior difesa del torneo con ben 16 reti incassate in 6 gare. Numeri spaventosi e da retrocessione, ma la stagione è ancora lunga. Nicola lo sa bene e ha predicato calma ai suoi giocatori. Per la serie: con un po’ di pazienza e un passo alla volta possiamo rimetterci in corsa per restare in A. Detto, fatto. E il bello viene adesso. Il “mago delle salvezze”, come è stato ribattezzato il tecnico piemontese, da subentrante non è mai retrocesso e vanta già 4 capolavori come le permanenze nella massima serie di Genoa, Torino, Salernitana ed Empoli. Tutte missioni che sembravano, in apparenza, disperate o quantomeno complicate, tuttavia Nicola alla fine dell’anno ha portato sempre a termine il compito per il quale era stato chiamato. Chissà come sarebbe finita a Cremona nella scorsa stagione, se si fossero fidati di lui fino alla fine. Ah, saperlo. Ora se lo gode il Venezia, conquistato da una delle specialità della casa: l’esordio stupefacente. Alla prima da subentrato su una nuova panchina, infatti, Nicola non ha mai steccato come testimoniano le 5 vittorie conquistate e i 2 pareggi. Mica male come inizio. Il Napoli è stata appunto la sua ultima vittima. In precedenza erano state Monza (il 21 gennaio 2024 con l’Empoli), Sassuolo (8 gennaio 2024 col Genoa), Roma (24 novembre 2018 con l’Udinese nell’unica esperienza da subentrante che non ha portato a termine) e Trapani (22 novembre 2014 col Bari in B) a essere sconfitte. Un po’ meglio era andata a Milan (19 febbraio 2022 con la Salernitana) e Benevento (22 gennaio 2021 col Toro) che avevano strappato un pari di fronte allo specialista dei debutti. Chiamatelo pure Effetto Nicola.